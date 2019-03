Aumentan los casos de sífilis y gonorrea entre los jóvenes

La formación e información puede evitar muchos problemas

Otra problemática juvenil son las enfermedades de transmisión sexual. De 2008 hasta 2015 aumentaron los casos de sífilis un 45% y los de gonorrea un 150%. El gobierno de Canarias ha elaborado una colección de guías sobre sexualidad para jóvenes. Se repartirán en institutos y asociaciones juveniles.

El objetivo es que los jóvenes estén informados sobre su sexualidad, eso pasa por los métodos anticonceptivos y evitar prácticas de riesgo. Pero no solo eso, las guías presentadas por el gobierno de canarias insisten en un mensaje que está de actualidad, no es no, es la libertad sexual de las mujeres y la lucha contra los estereotipos que dan lugar, según la directora del instituto de igualdad, a sentencias judiciales como las de la manada.

Otra preocupación son las enfermedades de transmisión sexual, el aumento es considerable en canarias, la guía trata de formar a los jóvenes para evitar riesgos.

La información será distribuida en todas las islas.

Formación e información que puede evitar problemas sexuales entre los jóvenes canarios.