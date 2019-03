Atrapados en su propia casa

Para acceder a su vivienda Agustín tiene que subir once pisos a pie porque el ascensor de su bloque está averiado desde hace 4 meses. Su mujer está gravemente enferma y asegura que no puede acudir a sus revisiones médicas porque bajarla por las escaleras sin ayuda es completamente imposible.

La comunidad alega que no puede arreglar el ascensor porque la mayoría de los inquilinos no paga el mantenimiento. Aquí viven más de diez vecinos que están en la misma situación que Agustín.

Algunos vecinos han denunciado la situación ante el Gobierno de Canarias pero aseguran que no han recibido respuesta.