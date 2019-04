Abusos de poder y agresiones verbales en la dirección de Podemos

Crisis abierta en Podemos Canarias, después de que los miembros del Comité insular en Tenerife hayan presentado su dimisión. Acusan a la dirección del partido de prácticas autoritarias y de abusos de poder hacia sus compañeros. Ataques continuos, dicen, que se suman a la falta de confianza que tienen con respecto a la secretaria general de Podemos, Meri Pita. Además denuncian la desaparición de 16 mil de la cuenta bancaria del partido. La dirección de Podemos en Canarias no ha querido hablar de este asunto.

Las cosas no iban bien desde hace casi dos años, pero por no querer interferir en ningún proceso electoral y con la intención de que se abriese el diálogo con la dirección del partido, no habían presentado la dimisión hasta ahora.

Son 14 miembros de los 18 que tiene el Comité Ciudadano de Podemos en Tenerife. Han enviado esta carta explicando los motivos. Ataques continuos y agresiones verbales.

Tampoco han podido acceder a la cuenta bancaria donde suponen tienen los 16 mil euros que les corresponde.

Desde Gran Canaria también surgen las voces críticas, como las del Consejero de Medio Ambiente en el Cabildo.

La Secretaria general de Podemos en Canarias, Meri Pita, no ha querido hablar de este asunto. Mañana, hay asamblea para analizar esta crisis abierta ahora en Podemos.