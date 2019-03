La Guardia Civil detiene a diez agentes de la policía autonómica

Los agentes fueron interrogados esta semana y puestos en libertad con cargos por la guardia civil. El presidente del Gobierno de Canarias no ha querido valorar hoy este asunto. Alega su gabinete que hasta que no se levante el secreto de sumario no habrá explicaciones. El mismo argumento esgrime la benemérita, aunque sí ha confirmado los hechos a esta cadena. Unos hechos que se remontan al pasado mes de enero, cuando un hombre presentó una denuncia en este juzgado de Las Palmas de Gran Canaria. Acusó a los agentes de detención ilegal y de autolesionarse con cortes en las manos, con el objetivo de que los policías pudieran acusarle de agresiones.