¿Hasta cuando tendremos los carteles electorales?

Para unos es el recuerdo de lo que han perdido, para otros una forma de reafirmarse en su victoria y sacar pecho. Les beneficie o no, estos carteles ya no deberían estar donde están, colgados de farolas y palmeras. Es más, desde el día antes de la jornada de reflexión, o sea el viernes pasado, los partidos tendrían que haber retirado toda la cartelería de campaña, según la junta electoral central. Aunque la mayoría, consistorios, ex candidatos y juntas electorales provinciales, no tienen conocen esta norma.

Si no lo hacen, serán los servicios de limpieza de los ayuntamientos los encargados de retirarlos, eso sí, le pasarán la factura a los partidos.

Algunos ya los han tirado a la basura, aunque lo que sí quedará serán las bridas y los ganchos esperando a las próximas elecciones.