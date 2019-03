¡El carnaval ya está en la calle!

Noche loca de disfraces en las palmas de gran canaria. El carnaval del cómic saca a la calle a Asterix y Obelix. A un curioso grupo de Superwoman...Y a muchos otros personajes, reconocibles o no. Desde los disfraces más locos (gorda falsa), a los más trabajados.Los más sencillos también tienen su dificultad.

Lo que se lleva en la cabeza es importante, aunque pese.Y es que las ganas de fiesta no paran por mucho que prediquen los mormones... insista la policía... intervenga un grupo de Sherlok Holmes. O se reclame la presencia de un despistado supermán. Aquí no falta nadie, ni siquiera los personajes de la actualidad más reciente. Hasta un grupo de gospel se ha sumado al carnaval. Pero si no gusta, siempre queda bailar alguno de los bailes de moda.