Agenda Cultural

MEMORIAS

Agosto está lleno de fiestas en cada rincón de nuestras islas, con infinidad de propuestas. En Lanzarote, celebran este fin de semana las Fiestas de San Ginés.

Les proponemos un recorrido por la memoria histórica de las fiestas de Arrecife. Instantáneas de los años 40, 50 y 60 que ilustran los aspectos significativos de esta celebración. Desde cómo eran los bailes, las ferias,... nos podemos hacer una idea de cómo han cambiado los diferentes escenarios de Arrecife.



CONCIERTOS

Música también para las noches de verano: En Santa Cruz de La Palma celebran el "Intimando con...".

Un ciclo de conciertos que reúne a grupos como Mojo Blues, Ojalá Muchá, Dinos Band o Tihuya Cats. Soul, Rythm and Blues, funk, rock and roll, con una pizca de jazz. Mezcla de estilos mañana en la plaza de España de Santa Cruz de La Palma.....Más música, esta vez electrónica, en una cita que no falta cada verano en el sur de Tenerife.

El Arona Summer Festival vuelve mañana sábado con un cartel de lujo: los mejores DJ's y artistas del panorama nacional e internacional. Monkey Rave, The Zombie Kids, Redfoo, y el joven dj y productor francés Michael Calfan. Pisarán el escenario del festival.



EXPO

...En el Centro de Cultura Contemporánea San Martín, en Las Palmas de Gran Canaria, acoge una retrospectiva titulada "Una década crítica, desde 2003 a 2013". una década de activismo artístico, de crítica sutil y directa a las formas del capitalismo y a la sociedad de consumo. Arte pop y minimalista, diseño, publicidad, marketing y performance. La exposición pretende ser una crítica a las grandes marcas que intentan y el poder que ejercen sobre los ciudadanos.

... "Expresiones" es el título de la exposición que podemos visitar en el Centro de Arte La Recova, de la capital tinerfeña dedicada a varias disciplinas.. Incluye grabados y pinturas realizadas expresamente para esta ocasión por los artistas Candelaria y Diego Tavío Ventura. Desde Ilustraciones realizadas con técnica de grabados hasta óleos y acrílicos.