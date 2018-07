Las cinco noticias más importantes de este viernes 20 de julio

Rajoy reivindica su labor frente a los independentistas y la crisis económica: "Dejamos una España mejor"

Rajoy ha dicho que se va "con el orgullo de haber hecho algo bueno para mi país" y dando las gracias: "He dado todo lo que he podido, pero eso no vale nada comparado con todo lo que he recibido de vuestra parte".

El Gobierno eleva el techo de gasto no financiero para 2019 hasta 125.064 millones, un 4,4% más

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el objetivo es desarrollar un presupuesto expansivo "que garantice una recuperación económica justa".

Puigdemont planea volver a Bélgica para instalar un centro de poder paralelo al de la Generalitat

El expresidente Carles Puigdemont continúa con la idea de crear un gobierno paralelo en la sombra desde Bélgica, por ello, ha decidido regresar a la casa que tenía alquilada en Waterloo hasta que fue detenido en Alemania.

Prisión comunicada y sin fianza para el hombre atrincherado de Turieno

El 'rambo de Cantabria', considerado "extremadamente peligroso" por la Guardia Civil, ha acudido al Juzgado de San Vicente de la Barquera para declarar ante el juez, que ha decretado su ingreso en prisión.

El Estado tendrá que indemnizar a una mujer con 600.000 euros cuya expareja mató a su hija en una visita no vigilada

El hombre aprovechó que un Juzgado de Navalcarnero, Madrid, cambió el régimen de visitas a no vigiladas para matar a la hija que tenía en común con su expareja, tras lo cual se suicidó.