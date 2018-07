Las cinco noticias más importante de este lunes 15 de enero

Los letrados del Parlament rechazan que Puigdemont sea investido de forma telemática

Los letrados del Parlament dejan claro que la investidura debe ser con participación "directa y personal" del candidato. También cuestionan la delegación de voto de los electos que siguen en prisión.

Condenan a CDC por cobrar 'mordidas' a cambio de obra pública; Millet a nueve años y ocho meses y Montull a siete años y seis meses

La Audiencia de Barcelona condena al expresidente del Palau de la Música, a su mano derecha por el expolio que perpetraron en la entidad cultural entre los años 200 y 2009. Por su parte, el extesorero de CDC Daniel Osàcar también ha sido condenado por permitir el cobro de "comisiones ilegales" al partido a través de la adjudicación de obra pública.

Arrimadas: "Los señores de Podemos siempre apoyan al independentismo, sea por activa o por pasiva"

Inés Arrimadas considera que Podemos "no ha entendido el resultado electoral" después de haber anunciado que no apoyarán a Ciudadanos. "Se han pegado un tortazo electoral en Cataluña y no seducen a la mayoría de los españoles", ha apuntado la líder de Ciudadanos.

Desmantelan el grupo "terrorista" liderado por el policía venezolano Óscar Pérez, exmilitar acusado de lanzar granadas contra el Supremo

"Los integrantes de esta célula terrorista que hicieron resistencia armada fueron abatidos y cinco criminales fueron capturados y detenidos", ha informado el Gobierno de Venezuela.

Muere a los 46 años Dolores O'Riordan, la cantante de The Cranberries

La cantante y líder de The Cranberries, Dolores O'Riordan, ha muerto este lunes en Londres a los 46 años.