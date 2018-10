Vettel, sancionado con tres posiciones en la parrilla del GP de Estados Unidos: "Debería haber sentido común en la normativa"

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) declaró, tras ser sancionado con la pérdida de tres puestos en la formación de salida del Gran Premio de Estados Unidos, que "debería haber sentido común con la normativa".

"Fueron muy específicos diciendo que tardé 27.7 segundos en bajar la velocidad. Sí... vi la bandera roja, reduje el ritmo, miré alrededor donde el coche podría estar atrapado o si había alguno en las curvas 9 y 10, y luego reduje significativamente para cumplir con la normativa", dijo el alemán en declaraciones que reproduce motorsport.com.

"Lo consideraron demasiado tarde. Creo que no fue así. Podría haber habido un problema con los tiempos, con el sistema. No sé. Pero yo bajé la velocidad", afirmó. "Creo que debería haber sentido común con la normativa que tenemos. Creo que decir que 27.7 segundos no cumplen con la normativa, está mal. Creo que bajé la velocidad, observé bien lo que estaba pasando. La normativa no es clara, eso lo sabemos", explicó el germano.

La explicación de Vettel

"Es la primera vez que experimentamos esto en mojado, donde el tiempo objetivo es mucho más lento, así que prácticamente tienes que bajar a 40-50 km/h para entrar en el delta. Eso tendré que hacer la próxima vez", señaló. En su opinión bajar la velocidad drásticamente "no es lo correcto si hay un coche justo detrás de ti, ya que podría chocar contra ti, pero es más importante que no te sancionen".

"Creo que la diferencia con respecto al coche de delante... fui más lento que él, pero depende del tiempo delta que tengamos. En función de en qué parte de la pista estás, tienes que reducir a un nivel diferente. Hice todo lo que pude", agregó. Sobre el rendimiento de su Ferrari sobre mojado este viernes, Vettel dijo: "Creo que tuvimos vueltas suficientes y creo que está claro que no fuimos competitivos hoy. Nos falta una buena cantidad de rendimiento".

Vettel terminó la jornada de pruebas con una sanción en forma de pérdida de tres puestos en la parrilla de salida de la carrera del domingo por no aminorar suficientemente la velocidad durante el período de bandera roja surgido en la primera tanda.

Según los comisarios el tetracampeón mundial germano no redujo suficientemente la velocidad cuando la primera sesión libre fue interrumpida diez minutos a 50 del final para retirar la grava que dejó sobre la pista en su regreso al asfalto tras una salida el que será su compañero en Ferrari en 2019, el monegasco Charles Leclerc (Sauber-Ferrari).