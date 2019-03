Vettel: "Estaba justo detrás Alonso y el choque no pareció tan dramático"

El piloto alemán Sebastian Vettel ha explicado que se encontraba "justo detrás" de Fernando Alonso cuando el español se estrelló en Montmeló y que no le parecío que el choque fuera "tan dramático".

"Yo estaba justo detrás de él, pero demasiado lejos para ver claramente cómo sucedió el accidente. Sólo vi cómo acabó. El choque no pareció tan dramático. Obviamente fue impactante oír que había perdido la conciencia en los primeros momentos y que desafortunadamente sufrió una conmoción. Pero gracias a Dios no fue peor", se congratuló Vettel durante un acto promocional en su país.



Por otra parte, el tetracampeón mundial de Fórmula 1 mostró su confianza en que Ferrari sea el mayor rival de Mercedes esta temporada, después de una temporada aciaga en la que la 'Scuderia' no ganó ni una carrera.



"Depende de lo fuerte y dominante que empiece Mercedes la temporada. Se espera que estén muy fuertes y para el grupo que está un poco por detrás será muy disputado. Espero que estemos ahí y nos consolidemos en el medio-largo plazo esta temporada como segundo equipo. Ese sería un gran paso adelante", analizó Vettel en un evento promocional celebrado en su país.

Mercedes vuelve a ser favorito

El bicampeón de Mercedes Lewis Hamilton y su compañero Nico Rosberg son los favoritos para dominar de nuevo la competición.



El británico subió al escalón más alto del podio en 11 ocasiones la temporada pasada, por cinco del alemán. Las 'flechas plateadas' han mostrado todo su poder en la pretemporada de cara al Gran Premio de Australia que se disputará en Melbourne el 15 de marzo.