Raikkonen, sobre su marcha de Ferrari: "No ha sido mi decisión, me adapto a las decisiones de los demás"

Después de que Ferrari hiciera oficial la marcha de Kimi Raikkonen a final de temporada, el piloto finlandés ha hablado sobre la situación en la rueda de prensa del GP de Singapur.

"No ha sido mi decisión, me adapto a las decisiones de los demás y este ha sido el resultado, ¿por qué no me voy a ir a Sauber?", explicó un Raikkonen que dejó claro que no ha decidido sobre su adiós a Ferrari.

Raikkonen también analizó su llegada a Sauber: "Tengo mis razones para ir y es suficiente para mi y no me importa lo que piensen otros".

"Hay una gran posibilidad de que acabe mi carrera en Sauber", indicó Raikkonen.