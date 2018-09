Merhi: "Ahora no gano dinero como piloto de Fórmula 1"

Le ha costado, pero por fin Roberto Merhi pudo debutar a bordo de un monoplaza de F1 en una carrera. Tras sus experiencias en Caterham en 2014 en algunos Libres, y después del fallido intento de Manor en Australia, el de Castellón se subió a su coche en Malasia para completar con éxito las 56 vueltas de la siempre exigente prueba de Sepang. Aprovechando el fin de semana de descanso entre Kuala Lumpur y China, el español visitó 'El Chiringuito de Jugones' para una entrevista con Josep Pedrerol y su equipo.



Merhi tiene claro para qué está en la F1: "Mi sueño es ser campeón del mundo. Para serlo tienes que estar, ya hemos llegado y poco a poco espero tener un coche competitivo para pelear con los mejores. Hay que mejorar décima a décima. Ahora nuestro objetivo es acabar carreras, como hicimos en Malasia cuando nadie apostaba por ello. Fue complicado, tuvimos que aprender todos los sistemas eléctricos del coche y adaptarnos durante los Libres. El equipo está reaccionando de la mejor forma posible y me está dando todo lo que pido".



El de Castellón ha llegado a la Fórmula 1 sin la necesidad de aportar grandes cuantías económicas como sí han hecho otros, y reconoce que de momento lo que es rentable en cuanto a dinero no le está siendo esta aventura: "El viaje me costó cero euros, aunque quizá me gasté algo en una cena. Pero de momento estoy pilotando sin ganar nada en la F1".



"Dormí con el primer casco que me regalaron"

Además, destaca un elemento que para él es fundamental en la F1 y por el que siente gran cariño: "El casco es lo que más ilusión te hace cuando eres un niño. Te gusta que siempre sea bonito. La gente nos conoce por nuestro casco o nuestro coche, es lo que siempre ven. Al final del día ves que estamos casi siempre en un coche y con un casco".



Merhi relata cómo fueron los momentos en que recibió su primer casco: "Era la Navidad de 1999 y yo tendría unos 8 años. Pedí por carta el casco, puse el diseño y todo. Me levanté esa noche de madrugada y vi ropa, pero era lo último que quería ver. Me fui triste pero a la mañana siguiente mis padres me dijeron que buscara bien. Levanté un mantel y allí había una caja, la abrí y ahí estaba el casco. Estaba muy emocionado, dormí con él al lado y en tres semanas no me separé de él".



"Alonso ahora es más calculador"

Roberto también habla sobre Fernando Alonso y sobre su estilo de pilotar: "Es un gran piloto, lo ha demostrado durante todos los años que ha estado en la F1 y por todo lo que ha hecho. Es posiblemente el mejor de hoy en día. Es rápido en clasificación y hace muy buenas carreras. Antes era diferente, ahora es más calculador y eso es menos espectacular. Hamilton me recuerda a mí, es muy agresivo y eso me gusta".



Tampoco elude hablar sobre el accidente sufrido por el asturiano en Montmeló: "Creo que en un suceso de estos el que mejor sabe qué pasó es el piloto. Si Alonso dice que se acuerda hay que creerle. Él es el que va en el coche y sabé qué ha pasado. Creo en lo que dice, parece que hubo un problema en la dirección y por eso se salió de la pista".



"Sin darte cuenta pasan los años y acabas en la F1"

Merhi comentó cómo fueron sus inicios en esto del automovilismo: "Empecé en los karts con 6 años. Lo hice con unos karts de alquiler. A mi padre le gustaban los karts y yo ganaba a mis hermanos aunque era más pequeño que ellos. Nos compró uno a mi hermano y a mí, pero a él no le gustaban demasiado. Yo cogía el kart pero le dije a mi padre que eso no corría mucho y necesitaba uno más rápido. Poco a poco empecé a competir con él y sin darte cuenta pasan los años y acabas en la F1".



Y es que según dice todo va solo: "Empiezas y tu objetivo es luchar con gente y ganar carreras. Ganas campeonatos, en Valencia, en España, en Europa, en el mundo... Tuvo que esperar hasta los 13 para competir en karting internacionalmente. Esa noche no pude dormir. Salía en primera línea y no me arrancó el kart. Estaba muy nervioso; en Malasia en mi debut en la F1 no estaba para nada nervioso".