Magnussen vuelve a poner primero a McLaren con Alonso quinto en su debut

Kevin Magnussen ha debutado por todo lo alto en McLaren. Si ayer Jenson Button lograba el mejor crono del día a bordo de su MP4-29, hoy el debutante danés devuelve a McLaren a lo más alto en la tercera jornada de Jerez con un crono de 1:23.276s. Le han seguido Felipe Massa y Lewis Hamilton.

Fernando Alonso ha terminado en quinto lugar a 2.2s del mejor tiempo de Magnussen. McLaren ha sido el equipo que más ha rodado sin problemas técnicos, ya que entre Button y Magnussen han sumado 91 vueltas. Mercedes y Ferrar son las otras escuadras que más han rodado.

La otra cara de la moneda ha sido para Red Bull y Toro Rosso, que han tenido nuevos problemas con los motores Renault o la adaptación que han hecho en el coche. Lo cierto, es que, un día más, los de la bebida energética no han podido dar más de tres vueltas.

El momento de Fernando Alonso

Llegó por fin el día de Fernando Alonso. El asturiano se ha estrenado con el Ferrari F14T en la tercera jornada de test en Jerez. Luciendo ya su dorsal 14, Alonso no perdió ni un minuto y se puso a trabajar desde primera hora de la mañana.

Sin embargo, tras 26 vueltas el F14T se quedó parado en mitad de la pista y Fernando tuvo que abandonar el monoplaza. Aun así, el asturiano completó en apenas dos horas y media más vueltas que las once de Sebastian Vettel en las dos primeras jornadas.

Los comisarios han mostrado la bandera roja debido a los problemas de Fernando y la sesión de ensayos ha quedado interrumpida durante 18 minutos antes de reanudarse. Posteriormente, el asturiano volvió a salir a pista sin mayores problemas.

Al parecer, la telemetría del F14T se fue e inmediatamente pidieron a Fernando desde boxes que detuviese el motor por miedo a causarle problemas al coche. Sin embargo, el monoplaza no ha emitido ningún olor a quemado ni humo.

'Iceman' también tuvo apuros

Kimi Raikkonen también tuvo problemas en su debut con Ferrari, aunque posteriormente pudo volver a rodar y finalmente fue el más rápido de la sesión del lunes en el trazado andaluz.

Por su parte, el Red Bull RB10 ha vuelto a fallar por tercera jornada consecutiva. Daniel Ricciardo no ha podido completar ni una sola vuelta en el día de su debut con la escudería energética. El australiano solo ha podido completar apenas tres vueltas al circuito.

El monoplaza diseñado por Adrian Newey ha tardado tres horas en salir a pista y cuando lo ha hecho no ha sido capaz de completar los poco más de cuatro kilómetros del circuito de Jerez. El RB10 ha empezado a echar humo por la trasera y se ha detenido poco después.

Los problemas de Ricciardo se suman a los sufridos por Sebastian Vettel en las dos primeras jornadas de test: suspensión, turbo, set up... Red Bull no dio con la tecla y el tetracampeón se fue de Jerez tras apenas once giros en dos días a la pista andaluza.

"Es más sensato detenerse y profundizar en la búsqueda de una solución"

Los problemas de Daniel Ricciardo se dan después de que Renault Sport confirmara un fallo de diseño en sus unidades de potencia. Los principales afectados: Red Bull, Toro Rosso y Caterham.

Red Bull ha emitido un comunicado. "Hemos trabajado duro para hacer los cambios que consideramos necesarios para superar los problemas que hemos identificado y teníamos la esperanza de una jornada más exitosa. Lamentablemente, las medidas que tomamos sólo resuelven parcialmente el problema y, al igual que ayer, es más sensato detenerse y profundizar en la búsqueda de una solución".

"Obviamente no es donde queremos estar y, naturalmente, todo el equipo está frustrado por estos problemas. Sin embargo, somos bastante buenos en recuperarnos de este tipo de cosas", reflexionan.

1. Magnussen 1:23.276s 52 vueltas

2. Massa 1:23.700s +0.424s 47 vueltas

3. Hamilton 1:23.952s +0.676s 62 vueltas

4. Button 1:25.030s +1.754s 40 vueltas

5. Alonso 1:25.495s +2.219s 58 vueltas

6. Hulkenberg 1:26.096s +2.820s 17 vueltas

7. Vergne 1:29.915s +6.639s 30 vueltas

8. Sutil 1:30.161s +6.885s 33 vueltas

9. Frijns - Sin tiempo - 10 vueltas

10. Chilton - Sin tiempo - 5 vueltas

11. Ricciardo - Sin tiempo - 3 vueltas