Fernando Alonso completa 59 vueltas en Montmeló con el MP4-30

Fernando Alonso se sobrepone lo mejor que puede a los problemas de McLaren-Honda. Mientras en el box de los de Woking esperan a que llegue desde Japón la pieza que faltaba tras los problemas del primer día de test en Montmeló, el español ha conseguido rodar con regularidad en Montmeló.



McLaren-Honda tenía el temor de que la avería de este jueves de Jenson Button en el MGU-K, una de las cinco partes vitales de la unidad de potencia, se puede volver a repetir hasta que no llegue la pieza de repuesto este sábado.



El español ha salido a primera hora armado con dos grandes sensores para hacer pruebas aerodinámicas y tomar datos. Alonso ha completado sin problemas 59 giros -por las 21 que dio su compañero Jenson Button en la primera jornada- y se ha quedado séptimo en la tabla de tiempos con un crono de 1m25.961s, a +1.387s del mejor tiempo de Ricciardo.

28 laps by now and 5th position for Fernando.Lunch brake and we are about back to action.Everything looks ok. #F1 pic.twitter.com/iG1uyBS3Wo