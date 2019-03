Fernando Alonso cumple su segundo día hospitalizado sin fecha de alta médica

El piloto asturiano Fernando Alonso (Mclaren) cumple este martes la segunda jornada ingresado en el Hospital General de Catalunya, donde ingresó tras un accidente que se produjo el domingo en el Circuito de Barcelona tras chocar su bólido contra un muro.



Después de haber pasado ya 48 horas ingresado, no existe ninguna información acerca de la fecha en que Alonso abandonará el centro y si Mclaren lo alineará a partir del jueves para participar en la última tanda de entrenamientos en el trazado de Montmeló.



Inicialmente, el ingreso del bicampeón español parecía programado para 24 horas en observación, pero al final se ha decidido que sea más tiempo para guardar reposo, periodo en el que Alonso ha sido sometido a diferentes pruebas médicas para garantizar que su estado de salud es óptimo.



Esta mañana se ha acercado al centro el piloto Pedro Martínez de la Rosa, con quien Alonso ha compartido escudería en los últimos años en Ferrari, donde el catalán ha sido piloto de pruebas.



Martínez de la Rosa no ha querido hacer declaraciones después de que ayer el representante de Alonso, Luis García Abad, lanzase un mensaje de tranquilidad, aunque advirtió que no existía ninguna prisa para que el piloto saliese del hospital para incorporarse a los entrenamientos.



"Fernando recibirá el alta médica cuando pueda hacer vida normal", explicó ayer Abad, quien garantizó que el piloto se encontraba "perfectamente" y que tras las pruebas a las que se sometió "no hay ninguna que haya dado ningún resultado anómalo".



"No sé el tiempo que vamos a estar aquí. No tenemos ninguna prisa. No sé si estaremos uno, dos o tres días. Estaremos el tiempo que considere necesario el equipo medico para que salgamos de aquí a la vida normal", manifestó el representante, quien en su cuenta de Twitter envió una fotografía de un Alonso sonriente en una cama del hospital.



Horas antes de la comparecencia de Abad ante los medios, el equipo McLaren-Honda había informado a través de un comunicado de que el viento en el Circuito de Barcelona en el momento del accidente "fue impredecible y racheado", y, en consecuencia, la escudería apuntaba a que fue éste el causante del accidente que sufrió el domingo.



Además, McLaren aseguró en el escrito que el accidente no se debió a un fallo mecánico en el monoplaza, y que Fernando Alonso estaba consciente en el momento de impactar contra el muro de la curva tres de Montmeló, ya que estaba pisando a fondo el pedal del freno, "algo que no podría haber hecho de haber estado inconsciente".