Alonso: "Conseguí cosas en Ferrari que actualmente ni llegan a soñar"

Fernando Alonso recuerda que Ferrari no ha llegado a la altura de lo que él logró cuando estaba en el equipo italiano. "Siempre desearé lo mejor para Ferrari. Fuimos campeones virtuales dos años y logramos tres subcampeonatos, cosas que actualmente no han llegado ni a soñar porque están cuartos y quintos. Fue una etapa preciosa que tenía que acabar", afirmó en una entrevista a Motorsport.

Alonso también comenta que sabía que Ferrari no ganaría antes de marcharse. "Sabía que Ferrari no ganaría en 2015 y 2016. Por eso acepté el reto de McLaren".

Por ello, el piloto español asegura que es "feliz" aceptando el reto de McLaren. "Meterme en el proyecto de McLaren era un reto necesario y me hace muy feliz. Si no pensase que pudiese ser campeón no estaría aquí. Se necesita tiempo y es normal que Honda, después de 20 años fuera de la Fórmula 1, lo necesite. Estamos en el buen camino".

"No hay fecha ni número para otro título"

Por último, dio importancia a la valoración hacia los pilotos y a la afición de la Fórmula 1: "Siempre queremos campeonatos, pero lo más importante es sentirte valorado por todos. Por los aficionados porque corremos para ellos, por la gente de la F1, los jefes, los pilotos... En ese sentido he tenido éxito además de mis dos títulos. Si llega otro llegará y si no pues no llegará. No hay ni fecha ni número".