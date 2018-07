Vettel: "Hemos ganado a Mercedes con todas las de la ley"

Sebastian Vettel ha devuelto a Ferrari a un lugar que no pisaban desde España 2013. Tras casi dos años sin ganar, el alemán ha logrado el triunfo en el GP de Malasia con una impecable carrera en la que ha pasado por encima de los dos Mercedes. Emocionado sobre el podio, bastante hizo con contener unas lágrimas que Maurizio Arrivabene, jefe de la 'Scuderia', no pudo aguantar.



El tetracampeón estaba feliz e ilusionado en Sepang: "Ha pasado mucho tiempo desde que gané mi último Mundial. Ha sido un cambio enorme tras el invierno, es un equipo increíble. Sólo llevo dos carreras aquí y el ambiente es genial. Tenemos un gran coche y hemos derrotado a Mercedes con todas las de la ley".



Vettel pasa página con 2014 y mira ya al futuro: "Estoy sin palabras. El pasado año no fue bueno, tuve un gran coche pero no pude sacarle rendimiento. Todavía recuerdo cuando se abrieron las puertas de Maranello, fue como un sueño hecho realidad. Estoy pilotando el mismo coche que Michael Schumacher".

40 victorias en Fórmula 1

Esta victoria le sitúa a solo tres puntos de Lewis Hamilton en la clasificación general y no se asusta al pensar en el campeonato, sino todo lo contrario. "Espero que sí, para eso he firmado con ellos, para llevar el Campeonato de vuelta a Maranello. Hoy tenemos que centrarnos en disfrutar, Mercedes es muy fuerte pero tenemos que seguir trabajando todo el año pero ahora mismo no me importa, quiero celebrarlo", dice.



Con este triunfo, Vettel suma su 40ª victoria de su carrera en la Fórmula 1 y se coloca a tan solo una de Ayrton Senna y estar entre los tres pilotos con más victorias de la historia.