Alonso empujó su McLaren hasta el garaje entre los aplausos del público

SU MONOPLAZA SE PARÓ EN Q2

Tras reportar problemas en su motor que según McLaren no eran preocupantes, Fernando Alonso se quedó parado en pista a pocos metros del pit lane provocando la única bandera roja de Q2. Con pundonor, coraje y corazón, el asturiano se bajó a toda prisa del coche para empezar a empujarlo hasta el garaje con la ayuda de los comisarios y entre los aplausos y la ovación del respetable. Finalmente no pudo reanudar la sesión y no marcó tiempo.