CARLOS ACABÓ DÉCIMO EN JAPÓN

Un punto sumó Carlos Sainz en Japón pero bien pudieron ser más de no ser por un error que cometió el madrileño a la entrada del pit lane cuando se 'comió' un bolardo. "En el último momento Maldonado no paró y me di con el cono del pit lane. Se tardó en traer el alerón trasero. Es una pena, ser octavo era posible", dijo el de Toro Rosso.