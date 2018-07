Carlos Sainz lidera unos Libres 1 de Japón marcados por la lluvia

La Fórmula 1 ya ha llegado a uno de los países más míticos de toda la historia de este deporte, y de nuevo Japón los ha recibido con lluvia sobre el asfalto. Los Libres 1 de Suzuka han estado pasados por agua y apenas se ha podido sacar nada en claro de estos primeros ensayos para una carrera que, salvo sorpresa, será en seco. Con todo, el más rápido ha sido Carlos Sainz, nuestro Carlos Sainz, con un 1:49.434.



A pesar de que todo hacía indicar que no veríamos demasiada acción por el agua en sí y también por el hecho de que en carrera no se espera que caiga ni una gota, al final sí hubo muchos 'atrevidos' que dieron bastantes vueltas en Suzuka. Massa, Bottas, Ericsson, Vettel, Raikkonen... todos con gomas de lluvia extrema primero para luego poner intermedias. Todos, o casi todos, vivieron sus buenos escarceos con los exteriores de la pista japonesa.



Mensaje de Sainz para Verstappen

Sobre todo los Williams, que fueron los primeros en cambiar de goma azul a goma verde. El resto les siguió, entre ellos un Carlos Sainz que estuvo en el lugar adecuado y en el momento preciso para marcar una vuelta que a buen seguro recordará. Una vuelta que le llevó a marcar el mejor crono de los Libres 1, de una sesión oficial de entrenamientos de F1, en la temporada de su debut en el Gran Circo.



Lo hizo espectacular, pues en lluvia es donde muchas veces ha sacado ya esta temporada su mejor versión, y le metió más de un segundo a Max Verstappen. No le viene mal un aviso al holandés tras lo de Singapur, y puede que tampoco le viniera mal a Carlos lo que sucedió en Marina Bay dentro del equipo Toro Rosso para sacar un poco de 'mala leche'. Para sacar carácter y para que sea en pista, en estas pruebas que quedan, el lugar en el que se hable.



Alonso, de nuevo fuera del coche

Tan solo doce pilotos marcaron un crono válido, y es que toda precaución era poca en la pista nipona. En una pista que es la casa de McLaren-Honda, o al menos una de ellas al ser su motorista japonés. No se les ha visto mucho por el asfalto, como al resto, y Jenson Button fue, de los dos pilotos de Woking, el primero y el único en anotar un tiempo. Un tiempo que, como se esperaba, no ayuda ni anima a pensar en que los del color grafito vayan a tener un gran fin de semana.



Menos ayuda cuando Fernando Alonso no pudo ni anotar un tiempo. No sólo por el agua. De nuevo, los mecánicos se congregaron al lado de su coche para ver qué problema o problemas tenía o podía tener el coche del asturiano, que se bajó del coche cuando quedaba un cuarto de hora para el término de la sesión. Ni siquiera cuando corren en casa los de Honda tienen alguna pieza mágica para evitar problemas. Para evitar algo que ya empieza a ser normal.



Vettel se coloca entre Mercedes

Y mientras, Vettel se sitúa entre los dos Mercedes. Sí, la batalla entre Seb y los dos coches plateados sigue viva tras la hecatombe alemana de Singapur. Sin embargo, la lluvia a buen seguro ha ayudado al tetracampeón, pues Suzuka es pista Mercedes en toda regla. Saldremos de duda conforme pasen las horas en Japón, pero al menos el de Ferrari está animando un Mundial que en mayo parecía ya decantado para Hamilton con Rosberg como segundo.