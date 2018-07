Carlos Sainz: "No esperaba estar tan cerca de Q3, es para estar felices"

Carlos Sainz saldrá undécimo en el GP de Canadá: "Una vez más es un sábado positivo en el que han salido las cosas bastante bien. No esperábamos estar tan cerca de los Red Bull y tan cerca de la Q3. Al final once, es una pena, pero si me lo dices antes habría firmado seguro".



El español cree que en carrera irán peor que en clasificación: "Lo veo igual. Debería ser lo mismo. Si nos metemos en batalla incluso con la configuración aerodinámica que llevamos no logramos igualar a nuestros rivales directos. Será un día complicado e intentaré estar lo más cerca posible. Será muy difícil puntuar".



"Contento por estar a sólo 36 milésimas de la Q3, a 36 milésimas del que ganó en 2014 que es Daniel Ricciardo. Considerando la falta de vueltas que he tenido seguro que si me pones otros dos juegos de superblando habría seguido bajando tiempo. Es para estar felices", reflexiona el madrileño.