Nuevo desastre de McLaren-Honda con dos abandonos en la victoria de Hamilton en Canadá

"Si un equipo usa 'tokens' para el motor es porque está seguro de que va a funcionar", dijo Marc Gené en Antena 3 durante los Libres 1 de Canadá. Eso dijo, y esa era la razón para tener fe en las opciones de McLaren-Honda de cara a Montreal. Sin embargo, lo que el de Ferrari dijo no se ha cumplido, y tanto Fernando Alonso como Jenson Button vieron desde su garaje la victoria de Lewis Hamilton sobre la pista del Gilles Villeneuve.



Se pide paciencia, pero cada vez hay menos. Menos porque no hay avances, porque la fiabilidad se resume en que este abandono de Alonso es el tercero de forma consecutiva y el cuarto de 2015 con seis carreras en su haber. Sólo ha terminado en China y en Baréin, ya que en Australia no estuvo presente. Lo peor es que el rendimiento tampoco salva al proyecto que tienen entre manos McLaren-Honda.



Porque Fernando dio 40 vueltas en Canadá a medio gas. Con un monoplaza que no parece de F1 cuando lo comparas con las velocidades de los demás en recta y con la potencia del resto de motoristas. Alonso, lento, era incapaz de defenderse de Williams y de Ferrari, como era de esperar, pero tampoco fue capaz de plantar batalla al Toro Rosso de Carlos Sainz, que recordemos que tiene motor Renault. A eso hay que sumar que Hamilton dobló a Button en 20 giros.



Así no se puede tan siquiera ni pensar en puntuar, y mucho menos en llegar a un podio que es un sueño casi imposible para un equipo que sigue empezando carreras con la duda de si llegarán o no a ver la bandera a cuadros. Fernando se quedó sin potencia, toda vez que le avisaron de que ahorra gasolina ante la negativa del asturiano, y Button también tomó camino de garajes pocas vueltas después.



Toca sufrir mientras disfrutan otros

Lo de alcanzar a Mercedes es imposible. Quizá en un futuro no sea así, pero en el presente y a corto plazo es imposible. Los alemanes no tienen rival, fruto de su gran preparación para estas temporadas con las llegadas de los v6 y con un equipo pensado por y para conquistar Mundiales. Ya tienen uno, con Hamilton como estilete, y el segundo está en su mano salvo hecatombe o inesperada remontada de sus competidores.



En Canadá fue de nuevo Lewis quien se llevó el máximo de puntos posible, dejando atrás así lo sucedido en Mónaco para volver a hacer ver a Rosberg quién es el piloto número 1 de Mercedes. Estuvo fino en la salida, defendiendo los ataques de Nico y Raikkonen, y luego realizó una carrera sin más errores que un par de bloqueos de goma que no le impidieron alzarse con el triunfo.



A ambos les acompañó en el podio Valtteri Bottas, que destronó del tercer puesto a un Raikkonen que acabó cuarto justo por delante de Sebastian Vettel, tras la enorme remontada protagonizada por el alemán en Canadá. Sigue siendo él quien ostenta el bronce en la clasificación de pilotos del Mundial, justo tras los Mercedes de Hamilton y de Rosberg.



Sainz se queda a cero y Merhi abandona

De un Mundial en el que McLaren-Honda está pasando con pena y con muy poca gloria en el regreso de quienes dominaron la competición hace más de 20 años. Sólo Jenson Button ha sumado puntos para ellos, mientras Alonso suma abandono tras abandono y sigue con un cero en su casillero. A cero se quedó Sainz en Canadá al acabar 12º, y también Merhi, que tampoco pudo terminar la prueba. Toca volver a Europa, Austria ya espera el aterrizaje de la F1 en 2015.