TERMINÓ 15º EN SPA

Roberto Merhi ha vuelto a superar en carrera a Will Stevens. El de Castellón, en su primera experiencia en Bélgica a bordo de un Fórmula 1, admite que ha tenido una estrategia "agresiva": "He adelantado a mi compañero en Eau Rouge. Me he metido a saco y ha funcionado. Terminar por delante de él era importante".