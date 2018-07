Las felices, divertidas y polémicas vacaciones de Lewis Hamilton

DE FIESTA Y BAILE CON RIHANNA

Lewis Hamilton se lo ha pasado en grande este verano. No ha perdido el tiempo, y es que al británico le gusta vivir deprisa y al límite. Mucho se han criticado sus días de descanso por la imagen dada y por compartir todo en redes sociales, pero quién no haría lo que él si pudiera. En su primer día, tortitas, y en los posteriores tiempo para disfrutar de sus amigos y de sus perros. Y claro está, que no falte la fiesta. De carnaval, con puro y copa incluidos, y con un bailecito con Rihanna...