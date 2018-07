Fernando Alonso: "Todas las mejoras funcionan y eso es lo importante"

Fernando Alonso ha clasificado 15º en el GP de Austria, aunque con su sanción de 25 posiciones saldrá penúltimo: "Bien, la verdad es que hemos tenido bastantes problemas todo el fin de semana. No hemos podido rodar todo lo que queríamos. En clasificación el coche iba más o menos bien. El objetivo principal es probar las mejoras del coche. Tenemos un coche con diferentes configuraciones al otro. Vamos en la dirección correcta. Mi coche se ha comportado mejor todo el fin de semana".



"Cuando estábamos décimos era porque los otros no habían hecho su vuelta. Hay un salto grande aún, pero sabíamos que iba a ser difícil, pero parece que vamos en la dirección correcta", reflexiona el piloto español.



Tendrá que cumplir un 'drive through': "Da igual dónde estuviésemos hoy. Hemos de cumplir una penalización, salimos últimos y además tenemos 'drive through'. Es un fin de semana de entrenamiento. Lo importante son las cosas que estamos viendo el fin de semana. Todas las me joras del coche funcionan".

Cumplirá un 'drive through'

La posición es lo de menos: "Depende de la posición que hagas y de cuántas cosas cambies, lo normal es salir último. Tienes que pagar en nuestro caso otra penalización, con 'drive through' o un 'stop & go' en el caso de Button. En la vuelta tres estás a medio minuto del penúltimo. Es bastante dura la penalización, pero no hemos hecho un buen trabajo de fiabilidad y hay que mejorar", termina Alonso.