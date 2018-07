Carlos Sainz: "Al final ha sido el tráfico lo que me ha hecho perder la Q3"

Carlos Sainz Jr no ha entrado en la Q3 y saldrá duodécimo en el Gran Premio de Austria: "Al final ha sido el tráfico lo que me ha hecho perder la Q3, porque ritmo tenía".



"Tráfico en el primer y segundo sector. Destrocé las ruedas delanteras porque tuve que frenar detrás de los Red Bull... Luego llegas al tercer sector sin ruedas y ya está. Por eso no he pasado a la Q3, no hay más", asegura el piloto español de Toro Rosso.