Gené: "Alonso tiene un contrato con Ferrari y tenemos un proyecto común"

Como suele pasar en la Fórmula 1, los rumores llegan al paddock. Fernando Alonso está siendo el principal protagonista de todos ellos, con su posible marcha de Ferrari rondando en el cielo de Suzuka. Marc Gené no ha esquivado la cuestión sobre el futuro del asturiano, y es que más que la propia carrera nipona la actualidad de la 'Scuderia' gira en torno al bicampeón.



Y para el piloto probador de la marca italiana no hay dudas sobre dónde estará Alonso la próxima temporada: "Tenemos un proyecto en común. Hay un contrato, y por más que se digan que están para romperse, existen para respetarse".



Ya sobre la propia carrera, Gené no descarta la sorpresa: "Este Gran Premio gusta mucho a todo el mundo. Es una pista de verdad de F1. El motor importa, pero también el chasis. Pueden pasar muchas cosas aquí. Estuvimos cerca del podio en Singapur, será más complicado en Suzuka, pero por qué no".