Roberto Merhi debuta en F1 con Caterham en los Libres 1 de Italia

Desde que Fernando Alonso, Pedro de la Rosa y Jaime Alguersuari coincideran en la F1, no se había vuelto a ver tanta bandera española en una sesión oficial de la categoría reina del motor como se ha visto en Monza. Hasta tres españolas se han subido a un monoplaza gracias a Fernando Alonso y Ferrari, a Daniel Juncadella y Force India, y también a Roberto Merhi y a Caterham en el debut del español en Fórmula 1.

Con Fernando y Roberto pilotando durante los 90 minutos de sesión, Juncadella se ha tenido que conformar con hacerlo durante media hora. Tras disfrutar de ese tiempo, posteriormente ha sido Sergio Pérez el que se ha montado en el Force India. Dani ha marcado un crono de 1:29.192.

Merhi: "Ha sido una pasada"

Merhi ha comentado su experiencia: "Ha sido una pasada, probar con un Fórmula 1 es un sueño que tenía desde pequeño", comentó Merhi, nacido hace 23 años en Castellón y que disputa esta temporada las World Series, categoría en la que ha ganado las pruebas disputadas en Moscú y en el Nürburgring.

"Aún mejor ha sido haberlo hecho aquí, en Monza, un circuito muy rápido, en el que pasas de los 330 kilómetros a la hora. He disfrutado de lo que he hecho", apunta Merhi.



Merhi explicó su debut en la Fórmula 1: "Al principio te tienes que acostumbrar al asunto de los botones, en el simulador parece todo más sencillo. Cuando estás en el coche estás mucho más pendiente de la pista, del tráfico, de si hay baches... pero al final ha sido todo más fácil de lo esperado".

Juncadella peleará por un asiento

Por su parte, el español Daniel Juncadella, que también participó a bordo de un Force India en el primer entrenamiento libre se ha mostrado muy satisfecho con su actuación y afirma que "dar ocho vueltas en Monza es siempre increíble y es de agradecer la oportunidad que me han dado para correr aquí".

Juncadella, de 23 años, rodó la primera media hora de los entrenos con el equipo indio terminando en la posición 17.

"Ahora que he terminado mi tiempo no tengo necesidad de volver a la pista. En cuanto vea que mis compañeros vuelven a rodar con los monoplazas, me volverán a entrar las ganas", reconoce el español.