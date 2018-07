Vettel aprovecha la lluvia para marcar el mejor crono de los Libres 3 de Silverstone

La lluvia ha hecho acto de presencia en Gran Bretaña. El inestable tiempo inglés ha sido el protagonista de una tercera sesión de Libres con poca acción en la que Sebastian Vettel ha sido el más rápido con n 1:52.522, seguido de Ricciardo y de Maldonado. Los tres han aprovechado las condiciones de pista y la poca presencia de los favoritos en Silverstone.

Empezó sin agua el entrenamiento. Sin agua que cayese del cielo al menos, porque la pista estaba encharcada y empapada. Loa gran mayoría de pilotos salieron a rodar con neumáticos de lluvia extrema, al menos en su vuelta de instalación, en gran parte por la poca cantidad de juegos intermedios que tienen los equipos a su disposición.

Aunque tampoco hubo muchos que saliesen a rodar. Quizá por precaución ante las condiciones del asfalto, que llevó a trompear a Grosjean, a Vettel e incluso que hizo que Bianchi saliera de pista. O quizá, directamente, porque los equipos confían en que en clasificación no haya lluvia de por medio y manden las gomas de seco.



Tanto ha sido así que Alonso ni siquiera ha rodado una vuelta cronometrada. Y los dos Mercedes tampoco lo han hecho. Ante tanta ausencia, y con Kimi Raikkonen situado en décima posición, han sido los dos Red Bull los que han estado en cabeza, con Sebastian Vettel en primer lugar.

El alemán, con algún que otro susto incluido, debuta en el escalón más alto de una clasificación esta temporada. Y además seguido de su compañero de equipo, lo que sin duda dará moral a los austriacos en caso de que las condiciones de clasificación sean sobre mojado.

Algo que sin duda esperarán en Lotus, porque tras los dos RB10 han estado Maldonado y Grosjean. Es la única opción que tienen de colarse entre las primeras plazas de la parrilla, que suceda algo inesperado. O que ese algo sea lo que haga más débiles a todos los equipos que son más fuertes que ellos.

Pero tampoco hemos estado ante una sesión de Libres en la que se hayan podido sacar muchas conclusiones. Por no decir que no se puede sacar ninguna. Ni Hamilton, ni Rosberg. Ni tampoco Alonso. Ninguno de los tres más rápidos el viernes han rodado. Y ya no hay más tiempo para pruebas. Lo siguiente será la clasificación.