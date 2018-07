Rosberg: "Me ha sorprendido el adelantamiento de Hamilton"

Nico Rosberg terminó en segunda posición el GP de Estados Unidos. A pesar de salir desde la pole, el alemán no pudo ante el empuje de Lewis Hamilton y terminó cediendo la victoria y perdiendo otros siete puntos ante él en la lucha por el Mundial.



El germano reconoce que le faltó ritmo: "No he logrado encontrar mi ritmo. Me ha llevado mucho tiempo y me ha pasado. Me ha sorprendido el adelantamiento. Al final he logrado mejorar pero desgraciadamente era muy tarde. Sabía que había una oportunidad pero no si Lewis iba a ser o no más defensivo. Busqué mantener la presión sobre Hamilton porque nunca me rindo".



Eso sí, a pesar de todo, Rosberg sigue teniendo todo abierto para lograr el título: "Está bien escuchar eso porque hay opciones. En Brasil sé que podemos dar la vuelta a todo y creo que va a ser un fin de temporada emocionante. Tengo muchas ganas de competir con este fabuloso coche".