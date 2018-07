Hamilton lidera por tres milésimas los Libres 2 de EEUU con Alonso tercero

Igualdad total entre los dos Mercedes tras los Libres 2 de Estados Unidos. Tres milésimas, sólo tres milésimas, han separado a Lewis Hamilton de Nico Rosberg cuando ambos han calzado el neumático más blando de Pirelli en Austin. Ni un pestañeo ha habido entre el 1:39.085 del británico con el crono marcado por el alemán. Fernando Alonso ha terminado la sesión en tercer lugar.



Nadie sabe cómo lo ha hecho el asturiano, que ha conseguido estar por delante de otros pilotos con un monoplaza superior, muy superior viendo lo visto en los primeros Libres. Pero ya sabemos cómo se las suele gastar el bicampeón, uno de esos capaz de hacer cosas a priori imposibles. Imposibles para todos menos para él eso sí, pues con el F14 T tan sólo ha sido superado por los Mercedes.



Los demás, tras él, aunque está por ver la carga de gasolina que llevaba él con respecto al resto. De nuevo por delante de Raikkonen, un Raikkonen en problemas, pero lo mejor para Ferrari es que McLaren parece haber flojeado con respecto a lo visto en la primera sesión de entrenamientos. Aunque a saber si se están guardando alguna carta bajo la manga. Al igual que los Williams.



Hamilton y Rosberg, en un pestañeo

A los Mercedes no les hace falta guardarse nada. Y tampoco es que se lo guarden. Porque Alonso ha sido tercero, pero Hamilton y Rosberg han estado más de un segundo por encima del asturiano de Ferrari. Inalcanzables, totalmente inalcanzables las dos flechas de plata sobre Estados Unidos. Y Lewis ganando la pelea ante Nico por un suspiro.



O por menos de un suspiro más bien, porque tres milésimas en F1 no es nada y al mismo tiempo lo es todo. Porque con eso te aseguras una pole, o la pierdes. Y ese es el objetivo que tienen tanto uno como otro de cara a una clasificación que se presenta con una igualdad absoluta entre los dos aspirantes al título. Eso sí, al final han tenido algún problema mecánico, y ante eso no hay velocidad que valga.



La dimensión de plata

Eso sí, ha pasado el viernes y no el sábado o el domingo. De momento Mercedes sigue viviendo en su propio universo, uno paralelo en el que hace parecer que el resto de monoplazas y de pilotos compiten en una división totalmente diferente. Hamilton y Rosberg mandan con puño de hierro, y en estos Libres 2 han sacado al tercero, Alonso, más de un segundo.