Hamilton conquista la victoria en el GP de EEUU con Alonso sexto

Lewis Hamilton ya tiene su décima este 2014. Nuevo triunfo del piloto británico en este Mundial de F1 tras imponerse en el GP de Estados Unidos a un Rosberg que ya no sabe qué hacer para batir a su compañero. A pesar de que Nico tenía la pole, el alemán ni vio venir a la flecha plateada que conduce el británico y vio desde el segundo puesto del podio cómo Hamilton se acerca más al título. Ricciardo fue tercero y Alonso sexto.

Se las prometía muy felices Nico al ver el terreno despejado desde la privilegiada posición de poleman en Austin. Más feliz estaba cuando, tras la primera curva cuando mantuvo el puesto. Y sobre todo máxima era su alegría cuando poco a poco iba sacando más y más distancia a su compañero. Pero claro, en cuanto Hamilton puso en práctica su 'Hammer time' todo dio un giro y la victoria se tiñó con los colores de la bandera de Reino Unido.



Lewis le pegó un auténtico hachazo a Rosberg. Se le tiró tan a lo bestia que Nico no tuvo opción a la defensa. No tuvo recursos ni capacidad para cerrar la puerta cuando Hamilton había entrado sin llamar a la posición de líder en Estados Unidos. El británico se dedicó a mantenar la distancia con un piloto alemán que mordía y mordía en cada curva y en cada vuelta, pero que vio coronarse a su compañero coronarse en Texas. Y ya van diez victorias en 2014. Y ya son 24 puntos de ventaja.

Alonso bate a McLaren

Superioridad total de Mercedes. Nuevamente. Otra vez el mayor premio para el resto de aspirantes era la tercera plaza. Era el podio. El mejor 'de los mortales' en Austin fue el que también es el mejor en el Mundial. Parecía que se le escapaba tras su horrenda salida, pero tras adelantar como un cohete a Alonso aprovechó la estrategia y los incompresibles errores en el muro de Williams para superar a Bottas y Massa.



Luchas lejanas para Fernando. No pudo parar al RB10 y no puede, pudo ni podrá con Mercedes y con Williams este 2014. Pero sí pudo con McLaren que es lo que se le pedía. Sí pudo ayudar, y ser la única alegría en Estados Unidos para Ferrari. Porque nuevamente sólo él puntuó, porque Raikkonen, quizá por verse envuelto en un toque entre Pérez y Sutil, acabó en el puesto trece.



Así que otra vez todo dependió del bicampeón. Todo el peso cayó en sus hombros y la responsabilidad de la defensa de la cuarta plaza ante McLaren fue para él. Respondió de la mejor forma posible. Adelantando de manera magistral a Button y a Magnussen, y creando el espacio suficiente para que tras su segunda parada no tuviera problemas de encontrarse de nuevo con los de Woking. La gran noticia es que Jenson no ha puntuado.

Siete puntos de ventaja para Hamilton

Una carrera menos para que termine el Mundial y más puntos de ventaja que tiene Hamilton en su camino de conquistar su segundo título de pilotos. Lewis sigue con paso firme, suma su quinto triunfo consecutivo al vencer en Austin y ya suma 316 esta temporada. Sólo restan dos pruebas sí, pero 24 puntos no son nada sabiendo que Abu Dabi vale el doble.