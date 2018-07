Hamilton: "Es un gran logro haber llegado hasta el podio"

ASEGURA QUE SU REMONTADA FUE "COMPLICADA" PERO "DIVERTIDA"

El inglés, que finalizó tercero en el Gran Premio de Alemania, se congratuló porque venía "desde muy atrás": "He hecho todo lo que he podido y me lo he pasado muy bien, aunque fue complicado ir adelantando a todo el mundo". Hamilton, lleno de optimismo pese al aumento de la distancia con Rosberg, emplazó al próximo gran premio: "Creo que el circuito de Hungría es de los que mejor le viene a mi estilo de conducción".