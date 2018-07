Vettel: "Se hace realidad el sueño de toda una vida"

Era un secreto a voces y por fin se ha confirmado. La Scuderia Ferrari ha hecho oficial el fichaje de Sebastian Vettel como piloto para la temporada 2015. La Scuderia ha tenido que esperar a que Fernando Alonso decidiera su futuro, un mes y medio después, para poder presentar a su nuevo piloto.

El equipo italiano comunicó el adiós de Fernando Alonso para, posteriormente, anunciar la llegada de Sebastian Vettel. Aún no se conocen más detalles del contrato, pero sí la duración: La unión Vettel-Ferrari será, si no se rompe ni se alarga, desde 2015 hasta 2017 (tres temporadas).

Se cumple así el viejo anhelo del tetracampeón, ir a Ferrari como su ídolo y compatriota Michael Schumacher. Compartirá equipo con su amigo Kimi Raikkonen, sucediendo a Fernando Alonso.

"La próxima etapa de mi carrera en la Fórmula 1 la pasaré junto a la Scuderia Ferrari: para mí, se hace realidad el sueño de toda una vida", dijo Sebastian Vettel.



"Cuando era un niño, Michael Schumacher y su coche rojo era mi mayor ídolo y ahora para mí es un gran honor tener la posibilidad de pilotar un Ferrari. Ya tuve un pequeño anticipo de lo que representa el espíritu de Ferrari, cuando conquisté la primera victoria en Monza en 2008, con un motor del Cavallino Rampante construido en Maranello. La Scuderia cuenta con una gran tradición en este deporte y estoy extremadamente motivado para ayudar al equipo a volver a lo más alto. Pondré cuerpo y alma en ello".

"No era una decisión contra Red Bull, sino una decisión por mi futuro"

Su fichaje era un secreto a voces: "No ha sido una decisión fácil, he estado con Red Bull desde los 12 años, desde entonces me han apoyado. Mi vínculo con ellos es muy fuerte. Ha sido un viaje increíble, pero llega un momento en el que sientes que quieres probar cosas nuevas, aceptar nuevos desafíos. Es probable que Ferrari sea el equipo más grande para el que uno puede correr. Estoy muy motivado, intentaré darlo todo y ser exitoso"·

Una decisión muy difícil: "La relación es muy buena. Mi deseo era irme. Creo que no conviene retener a la gente cuando se quieren ir, no es bueno forzarles a quedarse. Como he dicho, era una decisión muy difícil. No era una decisión contra Red Bull, sino una decisión por mi futuro. Esas cosas no son fáciles, pero debes escuchar a tu corazón y seguir".

Buena relación con Raikkonen de cara al año que viene: "No espero problemas con Kimi. Tenemos una buena relación, nos respetamos. Eso es importante".

El multicampeón más joven de la historia

"La Scuderia Ferrari ha decidido depositar su confianza en el multicampeón más joven de la historia de la Fórmula 1", declaró el Director del equipo, Marco Mattiacci.

"Sebastian Vettel representa una combinación única de juventud y experiencia, y trae consigo un espíritu de equipo fundamental para afrontar junto a Kimi el reto que tenemos por delante para volver a ser protagonistas lo antes posible. Con Sebastian, además de una gran sed de victorias, compartimos el entusiasmo, la cultura del trabajo y la tenacidad, elementos clave para construir junto a todos los miembros de la Scuderia un nuevo capítulo en la historia de Ferrari".