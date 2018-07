Momentazo en rueda de prensa: "Alonso, ¿elegirías a Button como compañero?"

"El tiempo que he pasado con McLaren ha sido genial"

La rueda de prensa de Abu Dabi ha vivido un momento muy divertido cuando un periodista le ha preguntado a Fernando Alonso si le gustaría Jenson Button como compañero. El español se ha quedado sin palabras y el británico de McLaren le ha echado una mano: "Tómate tu tiempo, tío". "Díselo pronto", ha bromeado Sebastian Vettel, que estaba también junto a Fernnado. "Se lo piensa demasiado, Seb", ha apostillado Button.

Alonso, que ya ha confirmado su adiós a Ferrari, tiene todas las papeletas para ir a McLaren. Sin embargo, su compañero para el próximo año todavía no está claro: "Nada ha cambiado para mí en los últimos dos meses", ha dicho Button en rueda de prensa. Sus palabras suenan a despedida: "No tengo novedades. Hay que vivir el momento. He conseguido todo lo que me propuse".

"Hay mundo más allá de la Fórmula 1. Vengo aquí a disfrutar de este fin de semana", señala el campeón de 2009 con Brawn GP. "El tiempo que he pasado con McLaren ha sido genial. Me ha encantado trabajar con ellos", finaliza Button.