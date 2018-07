Hamilton supera de nuevo a Rosberg en los Libres 2 de Abu Dabi

Ni miedo a ganar ni nada. Parece que Lewis Hamilton se ha dejado la presión en casa y en Yas Marina ha traído consigo la versión de quien quiere ser bicampeón del mundo de la F1. El británico está intratable, de momento, en Abu Dabi y tras ser el mejor de los Libres 1 ha repetido puesto en los segundos con un 1:42.113. Rosberg sigue sin poder con su compañero y rival.



Está bastante fino Hamilton. No le está temblando la mano, y mucho menos el volante del todopoderosos Mercedes. Va rápido, va serio y se mueve con fluidez sobre la pista en la que se puede proclamar campeón. Sí, lo sabe, y a buen seguro no se lo quita de la cabeza. Pero al contrario que en anteriores etapas esta vez Lewis parece estar tranquilo y confiado de cara a hacerse con el trono.



Lejos queda ya el 2007, pero cerca está Nico Rosberg. Muy cerca además, a 83 milésimas para ser más exactos. El alemán está alerta, expectante para ver si los nervios vencen a su compañero y ser él quien se haga con el título. Igualdad y empate técnico entre ambos, pues su diferencia en el crono es como un simple pestañeo.



Más es lo que sacan al resto. Esta vez no fue Alonso el tercero eso sí, pues el asturiano se quedó K.O. nada más empezar la sesión. Un problema eléctrico impidió que Fernando pudiera marcar tiempo, y no hubo tiempo en Ferrari para arreglar el coche. Mientras, Raikkonen veía cómo los Red Bull, el Williams de Bottas y Magnussen quedaban por delante.



El danés cuajó una gran actuación, y eso conociendo la doble puntuación puede ser un problema para los de Maranello, pues el cuarto puesto del título de constructores está en liza. Button eso sí sigue aún algo perdido, aunque también es cierto que el motor le ha dado algún que otro disgusto. De momento, en simulación de clasificación Ferrari puede estar en apuros.



Habrá que ver cómo se adaptar un Alonso sin kilómetros al neumático superblando en Yas Marina. Las gomas de Pirelli dan lo mejor de sí en la segunda vuelta y Fernando tendrá así algo de margen. En Mercedes ni hubieran necesitado probar, son tan superiores que salvo hecatombe serán ambos los favoritos a la pole... y a la carrera.