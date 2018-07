Hamilton: "Ganar en 2008 fue especial, pero esta vez el sentimiento va más allá"

El inglés Lewis Hamilton sumó su segundo Mundial después de imponerse en la carrera del Gran Premio de Abu Dabi, donde su único rival por el título, Nico Rosberg, sufrió varios problemas con su coche. "Es una pena que su coche no haya estado bien para tener hoy una lucha, pero ha sido un competidor fabuloso a lo largo de la temporada", indicó el campeón, que afirmó que "su actitud es fantástica, valoro mucho que Nico haya subido a felicitarme".

Seis años después de su primer título, Hamilton no escondió su felicidad tras sumar un entorchado que estuvo muy difícil por momentos: "Es el mejor día de mi vida". "En 2008 fue especial pero este año el sentimiento que tengo me supera, va mucho más allá", señaló.

Tras celebrar el título con el equipo y la familia, el ya bicampeón mundial recordó los titubeantes inicios. "El año pasado todo el mundo me decía que llegar a Mercedes era la elección errónea, pero el tiempo me ha dado la razón y sólo puedo dar las gracias a todos", siguió un Lewis que admitió que llegó a Yas Marina "con muchísima presión": "No he dormido esta noche, no sé cómo he conseguido recomponerme".

"En 2007 fue una sensación horrible cuando perdí el campeonato, lo perdí yo", dijo Hamilton, que reconoció que "cuando iba a empezar la carrera siempre notas las mariposas en el estómago".

No valora otra opción que no sea Mercedes

Aunque todo el mundo ya sabía que el binomio Rosberg-Hamilton continuaría un año más, el británico quiso despejar cualquier tipo de dudas. "No siento ahora mismo la necesidad de buscar un nuevo desafío, cuando empecé aquí sabía que era parte de algo grande que se estaba conformando y siento que esto es sólo el comienzo", sentenció.

La relación entre los dos titulares del mejor equipo de la parrilla ha sido "tensa", pero algo normal entre rivales: "Empezamos nuestra relación en el 97 y siempre decíamos que sería increíble competir el uno con el otro". "Pero no ha sido una relación terrible, hemos trabajado juntos y hemos conseguido darle al equipo lo que nos ha pedido", finalizó.