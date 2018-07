Alonso: "Afronto la carrera con alivio de que pase"

Fernando Alonso partirá octavo en el GP de Abu Dabi: "Fue un error poner el motor solo para la crono, no hemos podido carburarlo, ajustarlo. La verdad es que cada vuelta era diferente, una bien, una mal... Justo en la Q3 las dos vueltas que más contaban es cuando peor ha ido todo, a ver qué podemos hacer mañana".

"Es difícil saber el resultado, salimos atrás y con todas las ruedas usadas, quizás una de las peores posiciones en la parrilla pero bueno, habrá que intentar recuperar lo que podamos. A ver si el motor se comporta de una manera más consistente mañana, en torno a la sexta posición como en las últimas carreras estaría bien. Aunque no arranque mañana, me voy contento", reflexiona el asturiano.

¿Cómo afronta el final de la temporada?: "Con alivio, la verdad es que todos los deportistas queremos ganar. Han sido cinco años maravillosos en los que hemos luchado por Mundiales, desde 2009 ningún otro piloto de Ferrari gana que no sea yo, lo que da muestra de lo orgulloso que estoy y el corazón con el que he corrido. Este año con solamente dos podios ya es suficiente para cualquier deportista, un año tan pobre, con alivio de que pase".

Sobre la estrategia: "Va a ser una carrera difícil porque no he dado ni una vuelta con alta carga de combustible, no he hecho ninguna salida en todo el fin de semana porque aquí se hacen al final y no he terminado ninguna sesión. No me juego el campeonato, sólo quiero divertirme. Mañana salir, intentar tener alguna lucha bonita. La posición que sea y que la gente lo pase bien, los protagonistas mañana de verdad son Rosberg y Hamilton, que se lleven toda la atención, nosotros andaremos por ahí sin molestar mucho".

"Hamilton tendría que ganar"

Ve a Hamilton favorito al título a pesar de que sale segundo: "Si le pasa en la salida Bottas a Hamilton sería un aliciente, pero yo creo que Hamilton es el favorito y el que tendría que ganar".