Vettel: "Todavía no estoy pensando en el Mundial"

Carrerón el realizado por Sebastian Vettel en el GP de Singapur. El alemán se ha hecho con la victoria gracias a un ritmo por vuelta bestial que ha hecho que en cada giro fueran de uno a dos segundos los que sacaba por vuelta a sus rivales.

Los momentos de mayor tensión para él fueron la salida y el 'safety car': "La salida ha sido terrorífica. Nico ha salido mejor y ha tenido más tracción. He tenido que dejarle la parte interna pero pude dejarle detrás. Eso fue crucial, nos ha dado un buen ritmo. Cuando salió el 'safety car' fue más complicado pero cuando se fue alcanzamos un ritmo increíble. Esto no sucede muchas veces, y es que hay mucho trabajo detrás".

Sebastian habló sobre las dificultades de Marina Bay: "Es una carrera larga. Hay muchas cosas que pueden ir mal. A veces está todo muy ajustado y al final he controlado la distancia y me ha ayudado mucho el tener superblandos nuevos. Creo que todos estamos agotados, no es solo el champán lo que nos ha dejado la cara húmeda. Es una buena sensación llegar a la meta".

Eso sí, a pesar de ser 60 los puntos que tiene de ventaja con respecto a Alonso, Vettel no piensa en el campeonato: "Para ser sincero no estoy pensando en el Mundial, tenemos una posición muy sólida. Hay que disfrutar del momento, me encanta pilotar y el coche está fantástico".