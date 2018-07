Vídeo de Alonso recogiendo a Webber

Los comisarios llamaron a declarar a Fernando Alonso por llevar a Mark Webber en su monoplaza una vez finalizado el Gran Premio de Singapur.

El Red Bull del australiano sufrió una avería en la última vuelta de competición y se quedó parado en la pista; el asturiano se detuvo y Webber se subió al Ferrari, llegando hasta boxes mientras Alonso conducía.



La jugada no gustó a los comisarios y los dos pilotos han recibido una reprimenda. Sin embargo, es la tercera que recibe Webber y dicha reprimenda se convierte en la penalización de diez posiciones en Corea.

El jefe de Red Bull, Christian Horner, ha criticado la penalización: "Los pilotos han subido a otros en su coche en años anteriores, ocurrió al revés con Mark y Fernando en otro lugar", ha recordado Horner.

"Lo que es una pena es que terminara en una reprimenda y como es la tercera significa una penalización de diez puestos. Lamentablemente, las reprimendas son lo único que tienen ahora los comisarios, y quizá en este caso hubiera bastado con hablar con los pilotos".

Lewis Hamilton tuvo que frenar y esquivar a Fernando Alonso para no chocar: "Yo estaba haciendo mi vuelta, doblé la curva y Fernando estaba allí, me quedé muy sorprendido. Fui a la derecha, pero si Mark hubiera estado caminando por donde fui entonces lo habría atropellado. Afortunadamente, ese no fue el caso".



"En el deporte, algo así es genial. Recuerdo a Nigel Mansell y Ayrton Senna. Para los aficionados es bueno verlo, y siempre y cuando se haga de una manera segura, no parar en la línea de carrera, tal vez se deba permitir en el futuro", dice Lewis.



Jenson Button también ha querido comentar a través de su perfil de Twitter la acción: "Decepcionado al ver las penalizaciones a Webber y Alonso, un acto de deportividad en realidad no debería ser castigado. Quizás Alonso podría haber parado en un lugar un poco más seguro, pero aun así creo que es un poco duro...".