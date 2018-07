Vettel marca el ritmo en los Libres 3 de Singapur con Alonso sexto

Focos, cámaras, acción y Vettel, siempre Vettel. El piloto alemán parece encarrilar la última recta directo a su cuarto Mundial consecutivo tras lo mostrado en los Libres 3 de Singapur, en los que consiguió alzarse por encima de todos y marcarse un 1:44:173 al que ninguno de sus seguidores pudo ni siquiera acercarse. Alonso no fue la excepción y el asturiano de Ferrari se quedó a más de un segundo de su perseguido, que carrera a carrera parece estar más y más lejos.

Como en cada última sesión de libres pasaron 20 minutos hasta que salieron a rodar los favoritos. La lucha era evidente desde el principio: los Mercedes y, de vez en cuando, los Lotus son los únicos que pueden competir de tú a tú con los Red Bull a una vuelta. A Hamilton y a Vettel no les costaba mucho esfuerzo posicionarse en los puestos de cabeza mientras que Alonso se veía obligado a luchar contracorriente en busca de un tiempo digno.

El español no quiere tirar la toalla mientras haya opciones matemáticas pero, si ya es duro luchar con Vettel, hacerlo también con Rosberg, Webber, Grosjean y Hamilton hace que la tarea sea una misión imposible. El F138, en teoría más rápido al resto de monoplazas en Monza, no tiene la misma consideración en Singapur. Es por ello que en Ferrari se abrazan a la fortuna.

"Cruzar los dedos para clasificar entre los cuatro primeros".

En el box de la escudería de Montezemolo se conoce desde el inicio del fin de semana las dificultades para hacer un buen tiempo en la clasificación de Singapur. La suerte y un posible fallo mecánico de Vettel son los únicos 'clavos ardiendo' a los que Alonso y los suyos se podrían agarrar para seguir creyendo, algo que el asturiano lleva haciendo en las últimas carreras. En Marina Bay siempre hay al menos un safety car por carrera y eso es algo que en la 'Scudería' saben y tienen en cuenta.

Raikkonen, cortina de humo

El fichaje de Kimi Raikkonen ha sido considerado por muchos como una cortina de humo para esconder la realidad: el Mundial de 2013 empieza a mostrar su color, el violeta Red Bull. Es por ello que en Maranello ya están pensando en la próxima temporada, diferente a las pasadas por normativa y por los dos gallos en Ferrari. 2014 está cerca pero el Mundial de 2013 no está todavía decidido, aunque solo sea cuestión de pocas carreras.

La clasificación será quién decida en realidad pero parece que Ferrari tiene muy complicado empezar a sumar en positivo en Singapur para lograr su objetivo. Fernando no dará su brazo a torcer pero, vuelta a vuelta, carrera a carrera, Sebastian Vettel se acerca poco a poco a su cuarto Mundial porque, aunque el piloto asturiano no deja de sumar en ninguna carrera, el líder de Red Bull no acostumbra a fallar.