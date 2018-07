Ferrari arriesga todo en Marina Bay

Es la última oportunidad: Ferrari y Alonso tendrán que encomendarse a la noche de Singapur para remontar a Vettel. Todavía se puede remontar, aunque hay que empezar desde ya.

Alonso ya está en el simulador probando las nuevas mejoras que el equipo rojo ha preparado para Marina Bay. No son pocas porque la escudería italiana lo ha arriesgado todo a una última carta.



La evolución que llevan a Singapur debería dar el empujón definitivo al coche para poder pelear con Vettel de tú a tú. Además, Alonso es de los que se crecen en situaciones que parecen increíbles.



Recuerden lo que dijo Massa sobre el asturiano tras conocerse que no seguirá en Ferrari el año que viene: "Alonso es el compañero más perfecto que he tenido, más incluso que Schumacher".



Antes de que Raikkonen regrese a Ferrari, Alonso y Massa tienen por delante siete carreras para quitarle el Mundial a Vettel.