Alonso: "Nuestra posición debería ser séptimos u octavos"

Fernando Alonso cree que para la carrera del GP de Singapur habrá que aferrarse al factor suerte. El asturiano reconoce que se han reproducido los problemas de Hungría: "Hay que ser realistas, hemos vuelto a la séptima u octava posición". Alonso ha sido sexto en los Libres de Singapur.

"No podemos decir que fue un buen comienzo porque no hemos sido competitivos, pero si consideramos eso con respecto al año pasado, al final de un fin de semana difícil conseguimos subir al podio", aseguró Alonso.



El asturiano cree que necesitan una vuelta de calificación y una carrera perfectas para que les salgan las cosas bien. "Ahora tenemos mucho trabajo que hacer para encontrar la puesta a punto correcta y la mejor estrategia, entonces necesitaremos una buena vuelta de calificación y atacar del comienzo al final de la carrera", señaló.



El piloto español también ha valorado el interés del equipo McLaren para 2015: "Me saca una sonrisa que todos los equipos me quieran, pero tengo contrato con Ferrari en 2015 y quiero ganar con ellos".