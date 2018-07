Hamilton: "Todavía no hemos logrado nada"

Al final va a ser que Lewis Hamilton no tomó una decisión tan equivocada cuando fichó por Mercedes. La escudería alemana sale a pole lograda en cada uno de los últimos Grandes Premios disputados y el británico ha ayudado con su segundo mejor crono en la Q3 del GP de España a realzizar un doblete para las flechas de plata.

El campeón del mundo quiere más: "Tengo que trabajar más fuerte para superar a Nico. Ha sido mejor aquí y hay que felicitarlo. No somos favoritos para la carrera, no esperábamos estar tan delante y que el coche fuera tan competitivo a estas alturas de Mundial. Hay que agradecérselo al equipo pero no hemos logrado nada aún".