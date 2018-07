Vettel: "Sabía que iba a ser complicado incluso batirme a mí mismo"

Sebastian Vettel ha logrado una nueva pole, esta vez en el circuito de Yeongam, por delante de Lewis Hamilton y Romain Grosjean. Para el piloto alemán, la clasificación "ha estado muy ajustada", en parte gracias al gran rendimiento demostrado por los Mercedes, y en especial por el británico Hamilton.

"He tenido una muy buena vuelta en Q3 en mi primer intento y sabía que iba a ser complicado incluso batirme a mí mismo. Estaba muy cerca de Raikkonen en el segundo intento y no fue una condición ideal", aseguró Vettel.

El alemán ha afirmado que "Mercedes se ha sentido muy cómodo en el sector central y ha sido una sorpresa que estuviéramos tan bien en el primer sector". No obstante, considera que los Red Bull están en un gran momento. "Estamos muy competitivos en las partes rectas y eso nos hace todo más fácil para la carrera. Hemos mejorado el coche, no estábamos muy felices tras los Libres 2", desveló.

A Vettel no le asusta que el tifón Fitow amenace el Gran Premio de Corea. Considera que haga frío o haga lluvia, "tenemos neumáticos" para ambos. "No me importa que llueva o que haga sol. Están hablando de vientos fuertes, pero llegué el miércoles y desde ahí todo se ha moderado", dijo.

"El tifón ha cambiado de dirección y debería estar todo bien en cuanto a meteorología. Si nos llega lluvia no importa, lo importante es haber hecho un buen trabajo", finalizó.