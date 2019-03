Vettel: "No podíamos pelear la pole con Mercedes y Ferrari"

Vettel apuesta todo a la carrera de China. Después de salir con el compuesto más duro en la Q3 y no intentar luchar por la pole con Mercedes y con Ferrari, el alemán sale desde la novena plaza en Shanghái y espera escalar muchos puestos gracias a la mayor duración de estas gomas con respecto a los blandos.

Sebastian explica por qué eligió esta opción en Q3: "No podíamos luchar la pole con Mercedes y con Ferrari. vimos que todos se las vieron y desearon con los blandos y decidimos no empezar con esos neumáticos. Tenemos simulaciones en marcha, tenemos un plan y, como digo, que funcione o no depende de muchos factores. Saldremos desde atrás pero con un neumático que dura un par de vueltas más".

Con todo, el de Red Bull cree que en China hay otros que están por encima: "Ferrari y Mercedes están yendo muy rápido".