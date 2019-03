¿Quién es el verdadero 'jefe' de Red Bull?

La guerra abierta en Red Bull ha protagonizado los comentarios de las redes sociales durantes los L1 del GP de China. La mayoría de los espectadores no aprueba las palabras del piloto alemán y lo tachan de prepotente en sus actos.



Las declaraciones de Vettel en las que reclamaba que en ocasiones Webber le tendría que haber ayudado más indignaban a muchos internautas en las redes sociales. @PalmerNacho comentaba en Twitter: "Vettel aun se queja de no tener ayuda??? Los dos Toro Rosso y los alemanes que cada vez que le ven por el retrovisor se abren". En Facebook Fernando Garcia aseguraba: "Me gustaría ver a Alonso con Webber en el mismo equipo, son grandes amigos y nunca le haría lo que le hizo Vettel". Mientras Jaime Fabregues contemplaba en Facebook: "Espero que Webber, cuando tenga la oportunidad también se olvide de que son del mismo equipo y defienda su posición corriendo los mismos riesgos que asumió Vettel en el último gran premio".

En Twitter @intelestual34 teme por el futuro de Webber en la escudería: "Como se descuide el que va a tener represalias es Webber por sacar a la luz los trapos sucios del equipo! XD".

En la web de F1 de Antena3 Fernando del Caz compartía: "Es tan bueno que gana hasta cuando su equipo se lo prohibe". Mientras, en Facebook Juan Lucas Muñoz ponía el listón muy alto para Fernando Alonso: "Después del error de Malasia el podio sabe a poco el objetivo debe ser la victoria para compensarnos de ese mal día".

"Vettel es tan bueno que gana hasta cuando su equipo se lo prohíbe"

La tertulia que han mantenido Antonio Lobato y Jacobo Vega con los periodistas de Marca, Marco Canseco, y As, Manuel Franco, ha terminado de encender los ánimos de los espectadores en las redes sociales.

@joseant899: "Que monten a Vettel en un Marussia o en un Force India a ver si es verdad que Vettel hizo a RB...".

@erjuako: "Hamilton tambien era el favorito de McLaren y mirar donde esta ahora, tiempo al tiempo señor Vettel".

(Facebook) CharlieMavick Lois: "Estoy en contra de las ordenes de equipo se trata de una carrera no.. pues que gane el mejor y dejémonos de intereses".

@martachp: "Incluso HAM demostró + educación del q está mostrando VET. Ese es el tipo de campeón q merece y quiere la F1? Yo no lo quiero".



Los internautas han aprovechado la primera sesión de libres para preguntar al equipo sobre la decisión que tomó Ferrari tras el toque en el alerón de Alonso que le costó abandonar la carrera y el duelo Rosberg- Hamilton en McLaren.

En los segundos libres el debate se ha centrado en el duelo interno en Red Bull y el despertar de McLaren en los tiempos de los Libres 1.



#JJavierMuñiz:"Mercedes está poniendo las bases para hacer su mejor temporada desde su regreso a la F1. Hamilton era la pieza que les faltaba para hacer cosas grandes".

@jocajii:"Webber es tan número 2 de RB como Massa en Ferrari y Alonso dejó McLaren poeque no se sentía nº1 del equipo a pesar de ser bicampeón".



Juan Angel Martinez Alonso:"Vettel en terminos de equipo y de jefes me recuerda a Mourinho.... Hace lo que quiere y se cree el equipo poniendo como un trapo a Webber".



#pumuky320ci: "Yo creo que Kimi el año próximo debería marcharse de Lotus porque es un equipo muy limitado de presupuesto. Debería volver a McLaren o ir a RB para sustituir a Webber".