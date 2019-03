Alonso comanda un doblete de Ferrari en los Libres 3 de Shanghái

Qué bonita se presenta la lucha por la pole en Shangái. Bonita, muy bonita. Sobre todo para Ferrari. Porque en la 'Scuderia' se están frotando ya las manos con la que puede ser su primera pole desde el GP de Alemania de 2012. Y es que viendo lo visto en los Libres 3 es posible, es muy posible. Porque Fernando Alonso ha logrado un 1:35.391 y ha dominado sin problemas la última sesión de China seguido de Massa y de Lewis Hamilton.

Porque menuda vuelta se marcó Fernando. Vuelta no, vueltón mejor dicho. Sabedor de que los blandos no dan para más de una vuelta el bicampeón se encargó de demostrar que la pole es posible y que Ferrari marca el tempo y los ritmos en China. Porque si Alonso fue el mejor, Massa estuvo, a unas seis décimas, justo tras él.

Y eso que tardó, tardó bastante en aparecer el asturiano por la pista para marcar su primer crono. Treinta minutos se hizo esperar Fernando en la tercera sesión de Shanghái y poco tardó en asomar el F138 entre las primeras posiciones de tiempos. En cuanto calentó sus neumáticos medios el español se puso quinto y quinto seguiría siendo con un compuesto que es, al menos en Ferrari, un segundo más lento que el blando.

Pero si algo tienen estas gomas medias de Pirelli es que su rendimiento mejora vuelta a vuelta y el primer giro no tiene por qué ser el mejor de todos los que se se hagan, y eso fue justo lo que le pasó a Alonso. El bicampeón iba siendo más rápido conforme iba rodando por Shanghái con el compuesto con el que se realizará la mayor parte de la carrera.

Nuevo aviso de Hamilton

En eso confían en Mercedes para alzarse con la victoria. Porque las flechas de plata estarán ahí arriba sin duda alguna gracias a un ritmo espectacular con el compuesto más duro, compuesto con el que han logrado muy buenos tiempo y han mostrado más regularidad que con los blandos. Con todo, Lewis Hamilton ha sido el único capaz de seguir a los dos Ferrari, aunque Rosberg ha tenido problemas con su fondo plano.

El alemán no tuvo opción de rodar con los blandos y quedó muy abajo en la tabla. No le ocurrió lo mismo a su compatriota Sebastian Vettel, que por primera vez en una tanda de Libres en China logró superar a Mark Webber. Pero sólo a Mark Webber, porque con sus otros rivales no pudieron ni él ni el australiano. La tensión se palpa en el ambiente de Red Bull y lo único que ambos comparten es la gran distancia que les separó de Ferrari.

En cuanto a los 'actores secundarios', máxima igualdad entre todos. Lotus ha bajado un poco el ritmo y Kimi Raikkonen sólo pudo ser séptimo. Justo detrás de Adrian Sutil y de su Force India, un Force India que cada vez está más fuerte y cada temporada que pasa se va acercando más a la victoria. Y McLaren ha mejorado sí, pero necesitan algo más. Button y Pérez fueron octavo y noveno respectivamente.

Bianchi, de nuevo por encima de Caterham

El que no sigue exprimiendo al máximo el potencial del monoplaza y del equipo con menos presupuesto de la parrilla es Jules Bianchi. El joven galo tiene todas las papeletas para terminar pronto en un equipo grande y está demostrando que el Marussia da mínimo para superar a los Caterham. Ya está empezando a dejar de ser novedad que el francés derrote a Pic y a Van der Garde.

Veremos si logra batirles también en clasificación. Y veremos si Ferrari y Fernando Alonso confirman las buenas sensaciones que han dejado en esta última tanda de Libres sobre China. De momento las noticias son muy esperanzadoras, pero habrá que ver si Lewis Hamilton sigue con su gran nivel y si realmente el ritmo de Red Bull en Shanghái es el que han demostrado. Todo por decidir en la tercera pole de 2013.