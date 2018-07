Vettel: "Convertirme en el mejor piloto de la historia no es un objetivo real"

El piloto alemán Sebastian Vettel, que está encarrilando cuarto título mundial consecutivo en la Fórmula 1, ha asegurado que convertirse en el mejor piloto de la historia "no es un objetivo real" ahora mismo, ya que cualquiera que intente compararse a su compatriota Michael Schumacher se siente "ridículo", y ha asegurado que no le "importa mucho" el nombre de su próximo compañero de equipo con tal de que "trabaje para el equipo".

"Convertirme en el mejor piloto de la historia no es un objetivo real. Los números que alcanzó Michael a lo largo de los años no son habituales. Si intentas compararte a su número de títulos mundiales y triunfos te sientes ridículo. Estoy atravesando años muy buenos, pero no me intento comparar con Michael", aseguró Vettel en el circuito de Spa-Francorchamps un día después de ganar el Gran Premio de Bélgica.

No le "importa mucho" quién será su compañero en 2014

El vigente tricampeón mundial dejó claro que "desde pequeño" el suyo era convertirse en piloto de Fórmula 1. "Desde el principio entiendes la seriedad y responsabilidad que hacían falta. Lo importante es no dejar de pensar nunca en el siguiente objetivo. No sé cómo me sentiré dentro de diez años, pero ahora mismo me siento feliz y sigo teniendo sueños. Creces, maduras y tu sueños cambian, pero en cuanto a las carreras me sigo sintiendo hambriento y con ganas de completar carreras como la de Spa. Sigo marcándome objetivos vuelta a vuelta", apuntó.

En este sentido, y dentro de "otra temporada increíble" para el equipo Red Bull que espera "continuar igual", resaltó que su "objetivo está claro, conseguir el cuarto Mundial consecutivo". "¿Cómo se hace eso? Creo que lo mejor es ir paso a paso como hemos hecho en años anteriores, sin pensar demasiado en el título. Tengo 26 años, voy haciéndome mayor y espero que más sabio. Es lo normal, creces y vas madurando. Quizá haya que pensar en formar una familia y cosas así", reflexionó.

Sus preferencias sobre el nuevo compañero

De cara a la próxima temporada, a Vettel se le interpeló por sus preferencias en cuanto a compañero, una vez confirmada la marcha de Mark Webber. "Es la primera vez que me hacen esa pregunta", bromeó el germano, que en cualquier caso subrayó que no le "importa mucho" resolver la incógnita.



"Yo quiero ganar todas las carreras. Tiene que ser alguien que se adapte al equipo porque en la pista cada uno lucha por sus objetivos, como pasa en cualquier deporte. Necesitamos alguien que luche por el equipo y reme en la misma dirección", solicitó.